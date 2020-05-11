إيران تكشف رسميا ملابسات حادث قصف السفينة الحربية التابعة لأسطولها

ذكرت وكالة فارس للأنباء، أن البحرية ال إيران ية أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال حادث في تدريب للقوات البحرية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقالت وكالة أنباء فارس إن الحادث وقع على ظهر السفينة “كوناراك”.

وذكرت أنباء غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن العشرات لقوا حتفهم في حادث نيران صديقة خلال التدريب.

وفي وقت سابق من فجر الإثنين، تداول نشطاء أنباء عن قيام مدمرة تابعة للجيش ال إيران ي بقصف سفينة حربية إيران ية عن طريق الخطأ.

وأشارت المصادر، إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية ال إيران ية “كوناراك” تم خلال مناورة في مياه بحر عمان. ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جمران”.

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