تخصيص أرض لإنشاء محكمة جديدة في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :
وجّه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، خلال اجتماع عقده الثني مع وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع، بمقر الحكومة في مدينة بنغازي، بحضور مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي عبدالرحيم بوعظمات بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محكمة جديدة بجنوب بنغازي لتكون بديلا عن المقر الحالي.
ووفق بيان للحكومة، فقد ناقش الاجتماع مسألة عدم استيعاب المقر السابق لمحكمة جنوب بنغازي للمراجعين يوميا على المحكمة الكلية والمحاكم والنيابات الجزئية التابعة لها. حيث أكد الثني ضرورة إنشاء مقر جديد للمحكمة بسعة أكبر تضم كافة الأجسام التابعة لهذه المحكمة.
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