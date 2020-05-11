تخصيص أرض لإنشاء محكمة جديدة في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

وجّه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، خلال اجتماع عقده الثني مع وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع، بمقر الحكومة في مدينة بنغازي، بحضور مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي عبدالرحيم بوعظمات بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محكمة جديدة بجنوب بنغازي لتكون بديلا عن المقر الحالي.

ووفق بيان للحكومة، فقد ناقش الاجتماع مسألة عدم استيعاب المقر السابق لمحكمة جنوب بنغازي للمراجعين يوميا على المحكمة الكلية والمحاكم والنيابات الجزئية التابعة لها. حيث أكد الثني ضرورة إنشاء مقر جديد للمحكمة بسعة أكبر تضم كافة الأجسام التابعة لهذه المحكمة.

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