شروط جواز علاج مصابي كورونا باستخدام بلازما المتعافين

ايوان ليبيا – وكالات :

وافقت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس، بحسب ما نشرته صفحة المركز عبر موقع «فيسبوك».

و ألزمت اللجنة المركز، لإجازة هذا النوع من العلاج : بـ«فحص البلازما والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل الإيدز والالتهاب الكبدي، وأن التحاليل التي أجريت تؤكد خلوها، ويجب ألا يكون هناك أي وصم أو تمييز بين المتلقين عند استعمال هذا الدواء أو غيره، من العلاج مع الأخذ في الاعتبار حالة المريض الصحية».

ونصت قائمة الاشتراطات كذلك على: «إعلام المريض وذويه المقربين (الأقرب فالأقرب) كتابة بكل شفافية وأمانة أن العلاج قد يكون فعالا أو خلافه، وإعلامهم جميعا بالمخاطر المحتملة».

ووفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن بلازما المتعافين من الفيروس «مثبت علميا في علاج حالات كورونا عالميا».

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