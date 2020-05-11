الصحة العالمية: الوضع الصحي في ليبيا جيد

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، رمضان عصمان، السبت، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر فيما يخص فيروس كورونا المستجد، رغم أن الوضع الصحي للحالات المصابة بالفيروس جيد جداً.

وأضاف عصمان، أن الوضع الصحي لباقي حالات العزل المنزلي لا يحتاج للإيواء في المستشفى أو للعناية الفائقة، مشيراً إلى أن الحالة التي سجلت في مدينة صرمان خرجت من المستشفى، وتعافت بشكل كامل.

وأكد عصمان أن الوضع في البلاد حاليا مستقر ومطمئن، ولكن البلاد لم تتجاوز مرحلة الخطر، فالحالات عددها قليل، وأحيانا تكون النتائج لعدة أيام سلبية.

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