الصحة العالمية: الوضع الصحي في ليبيا جيد

ايوان ليبيا – وكالات :
قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، رمضان عصمان، السبت، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر فيما يخص فيروس كورونا المستجد، رغم أن الوضع الصحي للحالات المصابة بالفيروس جيد جداً.
وأضاف عصمان، أن الوضع الصحي لباقي حالات العزل المنزلي لا يحتاج للإيواء في المستشفى أو للعناية الفائقة، مشيراً إلى أن الحالة التي سجلت في مدينة صرمان خرجت من المستشفى، وتعافت بشكل كامل.
وأكد عصمان أن الوضع في البلاد حاليا مستقر ومطمئن، ولكن البلاد لم تتجاوز مرحلة الخطر، فالحالات عددها قليل، وأحيانا تكون النتائج لعدة أيام سلبية.
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