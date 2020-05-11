وصول شحنات غذائية إلى ميناء طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت الشركة الليبية للموانئ أن ميناء طرابلس البحري يستعد لاستقبال سفن تجارية محملة بسلع غذائية مختلفة والسكر والموز خلال اليومين المقبلين حيث ستكون السفينة الأولى التي ستدخل رصيف الميناء هي «فيوجيه» التابعة للوكيل الملاحي شركة طرابلس، ومحملة بـ 2840 طنًّا من الموز، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، اليوم الإثنين.

و بعدها ستدخل سفينة نقل الحاويات «كونمار فيجورد» التابعة للوكيل الملاحي شركة «فن للشحن»، محملة بـ39 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وتليها السفينة «بيوي» التابعة للوكيل الملاحي شركة «ربان» العالمية للتوكيلات الملاحية إلى الميناء، وعلى متنها أكثر من 17 ألف طن من السكر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا