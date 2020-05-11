الصحة السودانية تعلن تسجيل 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1365 حالة.

ووفقا لبيان للوزارة، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي ال وفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 70 .

تجدر الإشارة إلى أن 1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

وتماثلت 30 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 149 .

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