إيران تسجل 45 وفاة و1683 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ال إيران ية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6685 حالة، بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة ال إيران ية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و286 حالة، بعد تسجيل 1683 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2073 من المصابين في وضع حرج. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 87 ألفا و422 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا).

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