قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال قطر ية اليوم الإثنين تسجيل 1103 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 20769 حالة.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 14 حالة، مشيرة إلى تسجيل 87 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 3275 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 131044.

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