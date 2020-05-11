إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في 4 انفجارات بكابول

أكد مسئولون أمنيون إصابة أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، إثر وقوع أربعة انفجارات فى العاصمة الافغانية كابول ، فى وقت سابق اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” عن متحدث باسم شرطة كابول يدعى فردوس فارامورز، تأكيده وقوع ال انفجارات الاربعة، موضحا أن ثمة أربع قنابل مغناطيسية انفجرت في الحي السابع عشر بالمدينة في وقت سابق اليوم.

وأوضح فارامورز أن القنابل انفجرت في منطقة “تهية مسكن” بالمدينة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم طفل. وأضاف أن السلطات نقلت الضحايا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة، بما في ذلك طالبان، مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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