موعد انطلاق قوافل نقل الوقود وغاز الطهي للجنوب

ايوان ليبيا – وال :

بحث النائب بالمجلس الرئاسي السيد ” عبدالسلام كاجمان”، خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الاثنين مع كل من وكيل وزارة الداخلية عميد ” خالد مازن”، المدير التنفيذي لجهاز الطب العسكري اللواء” عمر البصير”، عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية السيد” عبدالحميد اشتيوي”، رئيس وأعضاء المجلس التسييري سبها”، مستشار النائب للشؤون الفنية المهندس” فرج العماري”، مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط السيد” خالد أوهيبة”، مدير الإدارة العامة للمبيعات بالشركة السيد” سعيد بحير”، المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لبلديات المنطقة الجنوبية، وكيفية تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على أن تتولى شركة البريقة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط توفير احتياجات مناطق الجنوب من الوقود والغاز من مستودعي طرابلس ومصراتة بداية من الأسبوع القادم، على أن تكون عمليات النقل من خلال قوافل تنطلق من مستودع مصراتة كمرحلة أولى إلى سبها عن طريق” بني وليد، نسمة، الشويرف، الشاطئ”.

وتعهدت وزارة الداخلية تأمين قوافل نقل الوقود والغاز من خلال مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها في المناطق والبلديات بالتنسيق مع شركة البريقة وجهاز الطب العسكري. وأكد المجلس التسييري سبها التعاون مع مجالس الأعيان بالمناطق لتوفير الأمن والحماية لقوافل نقل الوقود والغاز عند دخولها بلديات الجنوب والإشراف على عمليات التوزيع للبلديات لضمان وصولها مستحقيها .

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