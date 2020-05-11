دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

ايوان ليبيا – وكالات :

قدرت دار الإفتاء الليبية في بيان، اليوم الإثنين، زكاة الفطر للعام 2020 بـ«صاع من القمح مقداره 2.250 كيلوغرام، و2 كيلو غرام من الشعير والأرز والتمر عن الشخص الواحد»، مؤكدة أنها «واجبة عن كل مسلم قادر، صغير، أو كبير، ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل مَن تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت أهل البلد».

وقالت دار الإفتاء أن بعض أهل العلم أجازوا «إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير»، وقدرت قيمتها نقدًا لهذا العام بنحو 7 دنانير.

وأوضحت دار الإفتاء أن «أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو بعد الفجر من يوم العيد، وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها في أي وقت من الأيام الأخيرة من رمضان»، لكنها شددت على أنه «يجب إخراجها قبل صلاة العيد».

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