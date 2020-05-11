أسباب توقف عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

توقفت عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية، على خلفية احتجاز إيطاليا سفينتي إنقاذ، وسط انتقادات من المنظمات الإنسانية غير الحكومية وقلق أممي.

وأعلنت منظمة «سي آي» الألمانية احتجاز السلطات الإيطالية سفينة «آلان كردي» الإنسانية التي تديرها بدعوى «اكتشاف مخالفات» تعرِّض سلامة الطاقم والمهاجرين للخطر، وهو ما نفته المنظمة، حسب تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

كما تعرضت سفينة «آيتا ماريا» الإسبانية للاحتجاز أيضًا من جانب السلطات الإيطالية في ميناء جزيرة صقلية، ليتوقف عمل كلتا السفينتين، ولا وجود لسفن أخرى غيرهما في منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية.

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