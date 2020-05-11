تقرير: بيل سيكون أول دعم لنيوكاسل من الملاك الجدد

ويسعى الملاك الجدد للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 300 مليون جنيه استرليني ومن المقرر إعلان القرار النهائي خلال هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل فقد خصص مالكو نيوكاسل المحتملين جاريث بيل كأولوية للتوقيع في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن مايك آشلي مالك نيوكاسل وافق على عرض مجموعة المستثمرين المدعومة بصندوق الاستثمار السعودي، وينتظر فقط موافقة الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية تجهيز ملاك نيوكاسل المحتملين عرضا ضخما لضم جاريث بيل من ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن ماوريسيو بوكيتينو أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الإنجليزي الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن بوكيتينو كانت لديه رغبة في ضم بيل لتوتنام الموسم الماضي عندما أبلغ ريال مدريد اللاعب أن بإمكانه الرحيل.

وسجل جاريث بيل ثلاثة أهداف في 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.

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