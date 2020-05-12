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السودان: تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 وفيات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكدت وزارة الصحة السودان ية، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، واحدة منها في الخرطوم، واثنتان في ولاية الجزيرة (وسط السودان )، وواحدة في النيل الأبيض (وسط).
وأوضحت وزارة الصحة السودان ية – في بيان مساء الإثنين – أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٠ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١١ ولاية.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٥٢٦ حالة، بينها ٧٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٦١ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودان ية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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