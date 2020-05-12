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المغرب يتجه لتصدير الكمامات الواقية من كورونا إلى الخارج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ب المغرب حفيظ العلمي، أن 23 مصنعا لإنتاج الكمامات ساهمت في تجاوز إنتاج المغرب عشرة ملايين كمامة يوميا، مشيرا إلى أن السوق المغرب ية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج، بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة.
وقال الوزير المغرب ي – في تصريح صحفي مساء الإثنين – إنه جرى وضع مخزون يبلغ 50 مليون كمامة لما بعد الحجر الصحي، مضيفا “قررنا فتح مجال التصدير للخارج؛ في حين أن الدول الراغبة في الاستيراد من المغرب وفي مقدمتها فرنسا أعلنت أن هذه الكمامات تطابق المعايير الصحية”.

وأشار إلى أنه في حال احتياج المغرب للكمامات “سوف نتوقف عن التصدير لتلبية الاحتياحات المحلية، وأن الامر مرتبط بتوفير المتطلبات الداخلية أولا”.
وتابع: أن “كمامات الثوب” التي يمكن استعمالها أكثر من مرة تجاوز الإنتاج منها مليوني كمامة، لكن لا يمكن الآن فتح التصدير أمامها لأننا مازلنا فى احتياج إليها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ❎أحد الفنانين في إحدى الدول الأفريقية يسمى نفسه موسى ـ قام بصناعة عجل من الذهب الحر يهز رأسه في شاحنة ـ وقام بوضع جهاز صوتي داخله يستطيع التكلم خلاله بمكبر صوت ـ ويقول ويكرر أقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين …
    في حملة يقومون بها لتذكير بني أسرائيل . بنقضهم لميثاقهم . وحرقهم للكتب السماوية وتحريفهم للكتاب .
    An artist in an African country called himself Musa – he made a free gold calf shaking his head in a truck – and put an audio device inside which he could speak through a loudspeaker – and he said and repeat: Kill yourselves if you are honest …
    In a campaign to remind the children of Israel. By breaking them to their covenant. And burning them to divine books and distorting the book..

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