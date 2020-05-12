لاعب ليفربول السابق لـ في الجول: أتمنى التمهل للعب بجماهير.. أريد استمرار كلوب مثل فيرجسون

وحل وارنوك ضيفا على خيمة في الجول عبر حساب انستجرام.

وعن المقارنة بين بينيتيز وكلوب قال وارنوك: “رافا قوي دفاعيا وتكتيكيا ويحب أن يكون منظما، كما أنه هادئ على خط الملعب”.

وأضاف “عكس كلوب الذي ينفعل كثيرا ويلعب كرة قدم مليئة بالطاقة والحيوية، بينيتيز يحاول ألا يخسر المباراة، أما كلوب فيدخل المباراة بعقلية: سنفوز بهذه المباراة”.

أما عن المقارنة بين لامباراد وسكولز وجيرارد فقال: “بالنسبة لي جيرارد، هم 3 لاعبين مختلفين”.

وأوضح “سكولز كان ممتازا بالكرة، لامبارد هداف مذهل، جيرارد يمزج بين الاثنين، بخلاف قدراته الدفاعية واستمراريته لسنوات طويلة”.

وعن إمكانية استمرار كلوب لفترة طويلة قال: “آمل ذلك، إنه مدرب مذهل، هو وجوارديولا أفضل مدربين في عالم كرة القدم”.

وشدد “لو كنت مشجعا لـ ليفربول فستتمنى أن يظل أطول فترة ممكنة وأن توفر له الإدارة الميزانية الكافية لانتداب المواهب للفريق”.

وأضاف “هو يستمتع بالعيش في ليفربول، أحيانا يكون النادي ملائما لشخص ما، وليفربول ملائم لـ كلوب، وكلوب ملائم لـ ليفربول”.

وعن رأيه في استئناف الدوري قال: “رأيي الشخصي أن نتمهل حتى نستطيع لعب المباريات بحضور جماهيري”.

وأضاف “ليس علينا أن ننهي الموسم الآن، لما لا ننهيه قبل أعياد الميلاد؟ ونبدأ الموسم الجديد في يناير وننهيه قبل كأس العالم في قطر”.

وشدد “الصحة أهم من أي أموال، وكرة القدم تتمحور حول الجماهير، صيحاتهم وردود أفعالهم، مشاهدة المباريات عبر التلفاز دون حضور جماهيري سيقلل من جودة المسابقة”.

وتابع ورانوك “الجمهور هو نبض المباريات، يدفع الأدرينالين في أجساد اللاعبين، الأجواء ستكون مختلفة للغاية حتى إيجاد لقاح لـ كورونا”.

وأخيرا عن الاستثمار في نيوكاسل قال: “إنه الوقت المثالي لشراء نيوكاسل، يمكنهم شراء الكثير من اللاعبين المميزين، نيوكاسل نادٍ رائع ولديه جماهير مذهلة، هناك الكثير من اللاعبين الذين سيهتمون بالانضمام إليه”.

وأتم تصريحاته “نيوكاسل لن يعاني مع قانون اللعب المالي النظيف لأنه يمتلك ملعبا كبيرا وسيكون لديه مداخيل مادية عالية”.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا