ترامب يهنئ رئيس الوزراء العراقي على تشكيل الحكومة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، تحدث مع رئيس الوزراء العراق ي، مصطفى الكاظمي، لتهنئته على موافقة المشرعين العراق يين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، في نوفمبر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان، إن ترامب تحدث مع الكاظمي “لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراق ي على حكومته”.

وأضاف البيان، أن “الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة، وأكد الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش”.

وقال “الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراق ي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة”. ووافق النواب العراق يون على حكومة الكاظمي يوم الأربعاء. وبعد ذلك بساعات فحسب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران. وقالت واشنطن، إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا