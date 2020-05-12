خارجية الوفاق تعلق على البيان الخماسي حول التدخل التركي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن «استغرابها الشديد» من البيان المشترك لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا بالاشتراك مع الإمارات، في إطار مناقشة التطورات في شرق المتوسط، مؤكدة أنه «يتضمن مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية» و مشددة على أن البيان يمثل «تدخلًا سافرًا وتزييفًا للحقائق لا يمكن قبوله».

كما عبرت الوزارة، عن استغرابها من انضمام دولة الإمارات إلى البيان الصادر الإثنين، مؤكدة أنها ليست دولة متوسطية «ما يوحي بأهداف ومآرب أخرى، وربما دفعها ذلك إلى التضامن مع دولة أخرى مثلها معتدية على الشعب الليبي وكلتاهما متدخلتان في شؤون ليبيا الداخلية».

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