خارجية المؤقتة ترحب بالبيان الخماسي

ايوان ليبيا – وكالات :

رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية والجمهورية القبرصية والجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها تركيا في ليبيا.

وجدّدت الوزارة في بيان لها، رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا و حكومة الوفاق، لكونها قوضت عملية السلام في ليبيا، بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم لـ “الميليشيات” الإرهابية المسلحة، بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة.

ودعت الخارجية الليبية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، وبسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

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