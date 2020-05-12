السعودية تفرض منع تجول كامل في محافظة بمنطقة جازان لمكافحة تفشي كورونا

أعلن مصدر بوزارة الداخلية السعودية ، أنه تقرر فرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن المصدر القول إن هذا يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم”.

وأوضح المصدر أنه سيُسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصراً يوميًا.

وسجلت السعودية أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و255 حالة وفاة.



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