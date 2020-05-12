وصول مجموعة من العالقين بمصر إلى منفذ امساعد

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، في بيان اليوم الثلاثاء على صفحة مديرية أمن اجدابيا بموقع «فيسبوك»، وصول دفعتين من أهالي المدينة العالقين بجمهورية مصر العربية إلى منفذ امساعد البري.

وقالت مديرية الامن أنها أرسلت إلى المنفذ بعض دوريات الشرطة وسيارت إسعاف، وحافلة ركاب، وشاحنة لنقل الأمتعة والحقائب بهدف تسهيل دخول العالقين.

كما طالبت العائدين بضرورة الالتزام والتقييد بتعليمات اللجنة الطبية طوال فترة الحجر الصحي مؤكدة انها قد انتهتمن تسكين دفعة العالقين الثانية بالكامل، التي بغلت أعدادها 51 عائلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا