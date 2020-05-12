مهاجم ليفربول السابق: بالوتيللي كان يتدرب بطريقة سيئة ورودجرز سمح له بذلك

وصرح لامبارت قائلا: “براندن رودجرز ضم ماريو بالوتيللي ووضعه في المقدمة بدلا مني، ولم أفهم القرار قط”.

وأضاف “الطريقة التي اعتاد بالوتيللي التدرب بها كانت سيئة للغاية، خارج الملعب كان شخصا جيدا للغاية، لكن شخصيته في ملعب التدريبات ليست جيدة”.

وواصل “حينما لعب كان يحاول، ولعبت مع لاعبين بنفس السلوك من قبل، لكنهم كانوا جيدين كفاية ليتخطوا سوء السلوك عكس ماريو”.

وأتم “لم أفهم قط كيف كان رودجرز يسمح له بالتدرب بهذه الطريقة ويختاره بدلا مني، أثر الأمر علي بشكل مباشر وكان له أثر سلبي على الفريق”.

بالوتيللي انضم إلى ليفربول قادما من ميلان بمبلغ 20 مليون يورو في صيف 2014 لكنه لم يستمر طويلا، أعير إلى ميلان مرة أخرى في الموسم التالي ثم رحل في صيف 2016 إلى نيس الفرنسي.

أما ريكي لامبارت فانضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون بمبلغ 5.5 مليون يورو في صيف 2014 ولم يستمر سوى موسم وحيد رحل بعدها إلى وست بروميتش ألبيون.

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