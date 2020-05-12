الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي 15 يوما

أعلن رئيس الوزراء الجزائر ي، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوما أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي بعد غد الخميس.

يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا ، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.

وسجلت الجزائر حتى أمس الاثنين، 507 حالات وفاة، و5891 إصابة، مقابل 2841 حالة تعافي بحسب بيانات وزارة الصحة.

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