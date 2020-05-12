ارتفاع إصابات فيروس كورونا في لبنان إلى 870 حالة

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الثلاثاء تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 870 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس “ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة”.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 234 .

ويقوم الجيش ال لبنان ي وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق ال لبنان ية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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