الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة للهدنة

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى هدنة إنسانية ووقف القتال في ليبيا، واستئناف عملية الحوار برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات نهاية العام 2015، بحسب بيان للممثل السامي بالنيابة عن الاتحاد، صدر اليوم الثلاثاء.

وقال الممثل السامي بالنيابة في البيان: «إن الاتحاد الأوروبي، وهو يشهد استمرار تصاعد العنف في ليبيا، يجدد دعوته إلى الهدنة، كما فعلت الأمم المتحدة عشية رمضان بدعم من الاتحاد الأوروبي»، مطالبًا «جميع الأطراف بالتصرف بمسؤولية، ووقف القتال على الفور في جميع أنحاء ليبيا، وهو ما يؤثر أولاً وقبل كل شيء على المدنيين، بمَن في ذلك المهاجرون، ويعرضهم لخطر أكبر».

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