زيمان: زيادة التغييرات إلى 5 في المباراة غير عادل

وأقر فيفا قانون استئنائي للدوريات العائدة عقب تفشي فيروس كورونا بزيادة عدد التغييرات وكذلك بعض التعديلات بتقنية الفيديو ().

مدرب روما ولاتسيو السابق قال لـ “راديو راي 1” الإيطالي: “سيكون هذا موسم غير عاديا، لأنه إذا لعبت 20 مباراة بـ 3 تغييرات، فلا يمكن تغيير اللوائح في منتصف المسابقة”.

وأضاف “التغيير سيكون في صالح الأندية التي تمتلك قائمة كبيرة وستجبر النجوم على الجلوس على مقاعد البدلاء”.

وأردف “أنا افتقد كرة القدم وسوف أشاهد المباريات إذا عادت المسابقات، لكن آمل ألا يعودوا”.

وأوضح “أدرك أن استكمال المسابقات لحاجة الفرق للمال، لكن وفاة 30 ألف شخص شيء كبير لابد من التعامل معه”.

وتطرق زيمان للحديث عما قاله جورجيو كيلليني عن كرهه إنتر قائلا: “اعتقد أن كلمة كراهية سيئة عندما تأتي لكرة القدم”.

وأتم “ربما تحدث ذكر اسم إنتر لأنه خسر أمامهم العديد من الألقاب”.

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