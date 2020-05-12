الجزائر تسجل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائر ية اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء وباء كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 515 حالة.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 176 إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى 6 آلاف و67 حالة منتشرة عبر كل مدن البلاد.

كما كشف عن تسجيل 157 حالة تعافي، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 2998.

كان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، أعلن في وقت سابق اليوم، عن تمديد الحجر الصحي 15 يوما إضافية، ليمتد من 15 حتى 30 مايو الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا