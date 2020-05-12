وفيات فيروس كورونا في فرنسا تصل إلى 27 ألفا

ارتفع عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا في فرنسا بواقع 348 أو 1.3 بالمائة اليوم الثلاثاء، إلى 26991 متجاوزا إسبانيا، حيث بلغ العدد 26920 حالة وفاة، لتصبح فرنسا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد أمريكا وبريطانيا وإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد المرضى بالمستشفيات المصابين بالفيروس انخفض مجددا إلى 21595 من 22284 أمس الإثنين، ليستمر الاتجاه النزولي منذ أربعة أسابيع متصلة.

وفي اليوم الثاني بعد رفع العزل العام الذي استمر 55 يوما، تواصل أيضا الاتجاه النزولي في عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة وانخفض بواقع 170 أو 6.3 بالمائة إلى 2542.

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