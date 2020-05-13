توقف منظومة المركزي للاعتمادات المستندية عن العمل

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس الأخبار المتداولة حول توقف منظومة الاعتمادات المستندية عن العمل حيث أن المنظومة تعمل و بالشكل المعتاد ، ولم تتوقف مطلقاً ، وسيستمر العمل بها بالشكل الاعتيادي .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر اليوم تعليماته بشأن إضافة ضوابط لفتح الاعتمادات المستندية وتتمثل في رفض استلام أي مستندات تكون بضائعها موردة عن طريق المنافذ البرية خلال فترة الحظر المفروضة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

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