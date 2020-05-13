أنباء عن وجود خلافات بين المرتزقة وقوات الوفاق

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفع إلى 279، بينهم 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاماً.

وأشار عبدالرحمن في تصريحات لقناة “NEWS 218″، الاثنين، إلى وجود توتر واضح تم رصده بين قادة مجموعات المرتزقة السوريين في ليبيا والجماعات السلفية ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني.

ولفت عبدالرحمن إلى ورود معلومات لـ”المرصد” تفيد بمقتل ما لا يقل عن خمسة من المجموعات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، وتم التستر على عملية القتل.

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