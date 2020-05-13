قصف على شاحنات محملة بإمدادات طبية لترهونة وبني وليد

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان على موقعها الإلكتروني، الإثنين الماضي إن شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية أرسلتها إلى مدينتي ترهونة وبني وليد «تعرضت للقصف من طائرات مسيرة عدة مرات» ما أسفر عن معاناة 150 ألف مواطن في بني وليد من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود.

وأوضحت المنظمة أنها على مدار الأسابيع الماضية قدمت ثلاث شحنات إلى المدينتين، منها شحنة محملة بمجموعات الطوارئ الإسعافية والجراحية وتدبير الأمراض غير السارية إلى ترهونة، وأخرى تضمنت ست مجموعات طبية لتدبير الأذيات الرضية و ثلاث مجموعات إمدادات جراحية إلى المدينة.

كما أرسلت أيضا معدات الطوارئ واللوازم الطبية الأساسية إلى مدينة بني وليد، كاشفة عن مساهمة الحكومة الألمانية في دعم جميع الشحنات الثلاث.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا