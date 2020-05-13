رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا: اللاعبون لا يرغبون في أن يصبحوا فئران تجارب

وصرح تايلور حسبما نقلت شبكة “سكاي سبورتس” قائلا: “حينما يتم إخبارك بالبقاء في المنزل لستة أسابيع فهو ليس أمرا سهلا، والفترة المقبلة هي ما بداية ما يُنظر إليه بتخفيف هذه القيود”.

وواصل “اللاعبون لا يرغبون في أن يكونوا فئران التجارب وينطبق ذلك على كل من في رياضات المحترفين”.

وأكمل “الأمر منوط بالتوازن بين الأمان وكذلك محاولة العودة للظروف الطبيعية قدر الإمكان”.

وتابع “علينا أن نتأكد كذلك من أن لاعبينا من ليسوا أصحاب البشرة البيضاء محميين بشكل كاف، إن كان هناك عرضة أكثر لإصابتهم عن غيرهم من اللاعبين”.

وأتم “علينا أن نمنح الجميع الثقة أن كل مقياس للسلامة قد اتخذ بسبب كل فرد فيهم”.

ارتباك كبير في إنجلترا بسبب رغبة رابطة الدوري الممتاز في استئناف الموسم على ملاعب محايدة، أمر رفضه معظم أندية الدوري بجانب عدم رغبة اللاعبين في العودة للتدريبات بسبب مخاوفهم من عدم السيطرة بعد على تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

بريطانيا سجلت أكثر من 226 ألف حالة إصابة حتى مساء الثلاثاء وأكثر من 32 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

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