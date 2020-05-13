بكين تعيد فتح الجامعات اعتبارا من 6 يونيو المقبل

ذكرت مفوضية التعليم في العاصمة بكين ، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تعيد الجامعات في بكين فتح أبوابها في السادس من يونيو المقبل، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم.

وتابعت المفوضية أن طلاب الكليات و الجامعات يمكن أن يعودوا على أساس طوعي، إلى الحرم الجامعي، حيث يتم تنفيذ إجراءات مكافحة الفيروس بشكل جيد.

ومن جهة أخرى، أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنها تلقت تقارير عن سبع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس الثلاثاء، من بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، سجلت فى شنغهاي.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن الحالات الست الأخرى تم نقلها محليا فى مقاطعة جيلين.

ونقلت شينخوا عن اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم أمس فى البر الرئيسي الصيني. وحتى يوم أمس، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82926 حالة، بما فيها 104 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات مع عشرة مرضى في حالة خطيرة، و78189 شخصًا خرجوا بعد تعافيهم. وقالت اللجنة إن ما إجماله 4633 شخصًا توفوا بسبب المرض.

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