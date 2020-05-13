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عميد خالد المحجوب: حكومة الصخيرات قامت بخصم 20 % من قيمة المرتبات لتمويل مرتزقة أردوغان

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 13 مايو 2020 (وال)- قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية إن حكومة الصخيرات قامت بخصم 20 % من قيمة المرتبات العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وبعض القطاعات الأخرى.

وأضاف عميد خالد المحجوب أن حكومة الصخيرات هي الراعية للإرهاب، وأن العاملين في القطاعات قرروا الإضراب عن العمل بسبب خصم قيمة 20 % من مرتباتهم.

وأشار عميد خالد المحجوب إلى أن حكومة الصخيرات أقدمت على هذه الخطوة؛ لأنها تريد توفير مبالغ مالية لصرفها على المرتزقة أردوغان، بسبب تصريحاتهم المعبرة عن امتعاضهم وعدم رغبتهم الاستمرار في القتال بسبب عدم استلام أي مستحقاتهم، الأمر الذي استدعى اتخاذ هذا الإجراء؛ الذي يُحاول من خلاله قادة حكومة الميليشيات إرجاع أسبابه إلى قفل الموانئ النفطية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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