لجنة الخارجية بالنواب تُرحّب بمحتوى البيان المشترك الصادر عن وزراء دول شرق المتوسط والإمارات وفرنسا

طبرق 13 مايو 2020 (وال)- رحّب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي النائب يوسف العقوري، البيان المشترك الصادر عن وزراء دول شرق المتوسط والإمارات وفرنسا، وخاصة فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

وقال النائب يوسف العقوري؛ إن السلطات الشرعية في ليبيا، تأمل أن تكون جزءًا من التنسيق المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة.

وشدّد النائب يوسف العقوري على ما ورد في البيان، أنه ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا، وجلب المرتزقة والسلاح في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما تسبب في تصعيد خطير للعنف، وتهديد استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد النائب يوسف العقوري الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدّد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، الدعوة للالتزام بالهدنة في شهر رمضان، وإعطاء الفرصة لجهود الإغاثة الإنسانية. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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