إيطاليا تعلن مشاركة 500 جندي مع قطعة بحرية وثلاث طائرات بعملية إيريني

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، إن بلاده تقيم حاليا المشاركة في عملية «إيريني» الأوروبية بـ«500 جندي مع قطعة بحرية وثلاث طائرات»، مشيرا إلى أن هذه العملية «ستخضع بالطبع للتصويت بغرفتي البرلمان»، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعلن قائد عملية «إيريني» الأدميرال الإيطالي فابيو أغوستيني، إن هناك «20 دولة مشاركة في العملية بالأفراد والمعدات»، مؤكدا أن أجهزة الاستخبارات ستكون داعما رئيسيا للمهمة، خلال مقابلة مع جريدة «ميسّاجّيرو» الإيطالية، اليوم الإثنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا