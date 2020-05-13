اطلاق خدمة توصيل أسطوانات غاز الطهي للمواطنين بسوق الجمعة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بلدية سوق الجمعة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك عن اطلاق خدمة توصيل أسطوانات غاز الطهي للمواطنين القاطنين ضمن الحدود الإدارية التابعة لها في إطار جهودها للحد من عدوى فيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة.

وقالت البلدية إن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة هو 5 دنانير شاملة خدمة التوصيل للمنزل وأشارت البلدية إلى أن المرحلة الأولى شملت 6 محلات منوهة في الوقت ذاته للأفراد الراغبين بتقديم خدمة التوصيل ممن يمتلكون سيارات نقل بضرورة التقدم للمجلس البلدي بطلب مرفقين صورة شخصية وصورا عن مستندات السيارة بالإضافة لضرورة إحضار إثبات هوية وحسن سيرة وسلوك معتمد من مختار المحلة إلى جانب التوقيع على تعهد بعدم التقصير والمحافظة على الأمانة عند تأدية المهام المكلف بها.

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