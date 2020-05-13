اجتماع استثنائي لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين غدا لمناقشة إجراءات الاستجابة لكورونا

يعقد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيا غدًا (14 مايو 2020) برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وسيحضر الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمر لمناقشة إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ويهدف الاجتماع إلى اطلاع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين بمستوى التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي ل وزراء التجارة والاستثمار في مارس 2، و الإشادة بالعمل الذي حققته المجموعات الدولية لتقديم تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار الدوليين وعلى سلاسل الإمداد، كما يهدف لمناقشة ” الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة فيروس كورونا” واللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس على التجارة والاستثمار.

وستقّيم مجموعة العشرين مستوى تقدم الإجراءات التي وضعها القادة والوزراء للاستجابة للأثار واسعة النطاق لفيروس كورونا على التجارة والاستثمار وضمان تيسير التجارة وتنظيمها، كما ستبني مجموعة العشرين سلاسل إمداد عالمية وستحرص على حمايتها من العوائق غير الضرورية ومن عوامل تعطل التجارة، وستعمل بلا كلِّ ولا ملل لتقوية الاستثمار الدولي وتعزيز وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتأثر بسبب الجائحة.

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