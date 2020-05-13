الولايات المتحدة تقدم 12 مليون دولار إلى ليبيا لمكافحة وباء كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الولايات المتحدة أنها قدمت أكثر من 110 ملايين دولار لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها ليبيا، و ذلك للمساعدة على مكافحة جائحة كورونا .

وقالت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت ما يقارب من 12 مليون دولار لليبيا وذلك لتحسين سبل التعقب والوقاية، وتعزز قدرات المختبرات وعلاج المرضى.

وأكدت السفارة أن هذه المساعدة هي جزء من عقود من الاستثمارات الأمريكية لتعزيز الصحة والتنمية الشاملة في ليبيا، التي تشمل أكثر من 715 مليون دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية التي تم استثمارها منذ عام 2011م.

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