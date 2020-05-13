وصول لاعب وسط يوفنتوس إلى إيطاليا ويدخل الحجر الصحي

وكان اللاعب يحاول تأجيل عودته إلى إيطاليا خاصة مع عدم تحديد موعدا لاستئناف الدوري.

وبات جونزالو إيجوايين هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إذن للتواجد مع والدته المريضة في الأرجنتين.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن رابيو سيتخلف عن التدريبات الجماعية المقرر لها الإثنين المقبل بسبب دخوله الحجر الصحي.

ومن المقرر أن يصبح رابيو لائقا يوم 27 من شهر مايو الجاري بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأوضح التقرير أنه ستكون هناك مواجهة بين النادي واللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية بسبب توتر العلاقة بين الطرفين.

وارتبط اسم رابيو بالرحيل عن يوفنتوس في يناير الماضي بسبب عدم حجز مقعده في تشكيلة الفريق.

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