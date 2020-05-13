رابطة الدوري الإيطالي تحدد موعد عودة المسابقة.. وشرط للإعلان الرسمي

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا، أعلنت فيه عودة الدوري الإيطالي يوم 13 يونيو المقبل، وذلك بعد الموافقة على البروتوكول الطبي.

وتنتظر الرابطة الضوء الأخضر من الحكومة الإيطالية لتأكيد موعد استئناف البطولة بشكل رسمي.

ووفقا لصحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية وافقت الأندية في اجتماعها على عودة الدوري يوم 13 يونيو مع إقامة جولتين أسبوعين حتى 2 أغسطس وإقامة المباريات كل 3 و4 أيام.

وستتوقف المسابقة مرتين من أجل خوض مباريات كأس إيطاليا في الأول من يوليو والثاني والعشرين من الشهر ذاته.

رابطة أندية الدوري الإيطالي كانت قد كشفت في وقت سابق عن موعد عودة الفرق إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وحسب رابطة أندية الدوري الإيطالي، فإن الحكومة الإيطالية وافقت بالفعل على عودة التدريبات الجماعية للفرق بداية من يوم الإثنين المقبل، والموافق 18 مايو الجاري.

يأتي القرار بعد ساعتين فقط من تصريحات فينشينزو سابادافورا وزير الرياضة الإيطالي في مؤتمر صحفي، والتي قال فيها “إذا عادت مسابقة الدوري الإيطالي كما نأمل جميعا، فهذا سيعني أننا وفرنا كل سبل الأمان”.

وأضاف “أحدهم يسأل، لماذا نسمح بفتح متجر إذا أصيب موظف فيه بفيروس كورونا، فيما لا نعيد كرة القدم إذا أصيب أحد اللاعبين؟ والسبب أن كرة القدم كما نعلم جميعا، لعبة تعتمد على الالتحامات ولا يمكنك فيها التحكم في المساحات المتروكة بين اللاعبين.

الوزير أتبع “نعلم الحماس والشغف لدى الناس في انتظار عودة كرة القدم، لكنني أجد الحديث عن هذا الأمر الآن ليس مناسبا”.

الدوري الإيطالي متوقف منذ يوم 9 مارس الماضي بعد مباراة ساسولو وبريشيا في ختام الجولة الـ26 من المسابقة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كوفيد 19 “كورونا” في البلاد.

يوفنتوس كان يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، ثم إنتر ميلان ثالثا برصيد 54 نقطة.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا. بواقع 106،103 حالة إصابة، و26،644 حالة وفاة.

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