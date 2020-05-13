سكاي: إبراهيموفيتش سيرحل عن ميلان بنهاية الموسم

شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية كشفت أن السويدي لن يجدد تعاقده مع الروسونيري وسيرحل بنهاية الموسم الجاري وستسمح له إدارة النادي بذلك.

ويقضي اللاعب حاليا الحجر الصحي في المركز الرياضي في كارناجو ويتدرب بمفرده عقب العودة من السويد للتدرب رفقة رفاقه في الفريق استعدادا لاستئناف المسابقة.

رحيل زفونمير بوبان من إدارة ميلان والمشاكل التي تحيط بـ باولو مالديني ومعاناة النادي إداريا لا تشجع إبرا على البقاء.

ويمتلك السويدي بندا في تعاقده يسمح بالتجديد لموسم آخر مع الروسونيري.

وتحسنت النتائج لميلان مع إبراهيموفيتش، إذا سجل 4 أهداف في 10 مباريات منذ قدومه في يناير الماضي.

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