واشنطن تمدد إجراءات الحجر الصحي حتى 8 يونيو المقبل

أعلن موريل باوزر عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ، اليوم الأربعاء، تمديد أوامر البقاء في المنازل لسكان المدينة حتى 8 يونيو المقبل في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال باوزر -حسب ما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية- إن المدينة لم تحقق بعد كل المعايير المطلوبة لتعيد فتح الأعمال، موضحا: “لم نصل بعد ولسنا مستعدين بالكامل لبدء مراحل الافتتاح مجددا”.

وأشار باوزر إلى أن المدينة تتطلع إلى بلوغ مرحلة تقل فيها حالات الإصابة الجديدة ب فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه حتى الآن شهدت المدينة 4 أيام فقط من تراجع الإصابات.

ونوه عمدة واشنطن الى أن بعض المعايير الأخرى لعودة الحياة إلى المدينة تم الوفاء بها، حيث إن واشنطن لديها القدرة على إجراء المسح على كل المجموعات الأساسية التي تحتاج للاختبار، مثل الذين ظهر عليهم أعراض المرض والعاملين في خدمات الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين والمخالطين للحالات الإيجابية.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا المستجد في العاصمة واشنطن بلغ 6389 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 328، فيما وصل عدد المتعافين 881 شخصا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا