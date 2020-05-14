تليجراف: وست بروميتش قد يُحرم من التأهل للدوري الإنجليزي

وذكرت الصحيفة أنه في حالة إلغاء دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وعدم إكمال الموسم لن يتأهل أي فريق للبريميرليج.

يأتي ذلك مع تأكيد الاتحاد الإنجليزي على رفضه لفكرة إلغاء الهبوط من الدوري للموسم الجاري في حالة استكماله.

ويتصدر ليدز يونايتد ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 70 نقطة بعد مرور 37 جولة من المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني.

وفي حالة انتهاء المسابقة بهذا الترتيب سيتأهل وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبحث رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين في الوقت الحالي طرق استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

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