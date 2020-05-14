لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري حال إلغاء الصعود والهبوط

وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استكمال الموسم في الدوري الإنجليزي من عدمه والذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال بارنز في تصريحات لبرنامج “إيما بارنيت شو” اليوم الأربعاء: “إن لم يكن هناك صعود وهبوط فلا يجب أن يتوج ليفربول بالدوري”.

وأكمل “النشاط الكروي يجب أن يعود حال التأكد من سلامة جميع اللاعبين بغض النظر عن الوقت الذي سنعود فيه ومدى طول فترة التوقف”.

ولم يتوج ليفربول بلقب الدوري منذ عام 1990.

ولعب جون بارنز مع ليفربول من 1987 حتى عام 1997.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا