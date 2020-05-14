الاستثمار في موارد المياه في الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المياه بمجموعة العشرين

‎عقدت رئاسة المملكة ل مجموعة العشرين الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المياه ليلة أمس 13 مايو 2020 للنقاش حول مواضيع الإدارة المستدامة للمياه. وهدف الاجتماع لمناقشة التحديات ذات الاهمية في قضايا المياه في كافة جوانب التنمية المستدامة ومنها الصحة العامة و التي تواجه دول مجموعة العشرين .

‎ويمثل هذا الاجتماع فرصة لوكلاء وزراء المياه وكبار مسؤولي المياه في دول المجموعة لعرض الالتزام المشترك وأفضل السبل للتعامل مع تحديات المياه في العالم من خلال مجموعة العشرين .

‎وخلال الاجتماع، تباحث الوفود من دول مجموعة العشرين ، والدول المستضافة، والمنظمات الدولية عدة أهداف أهمها الاستثمار في الموارد المائية . كما أقر المشاركون بأهمية الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة في ظل جائحة كوفيد-19.

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