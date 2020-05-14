ترامب: التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين ، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا .

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: “كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون (في إشارة إلى فيروس كورونا ) من الصين ، إن 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة.

وكان ترامب قال في بداية شهر مايو الجاري، إنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية فيروس كورونا ، وكتب عبر سلسلة تغريدات على حسابه في ” تويتر “: “اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين “.

ويصر ترامب على نظريته التي يلوم عبرها الصين على انتشار كورونا، ويتهمها بالفشل في التصرف بسرعة كافية لوقف تفشي الفيروس.

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