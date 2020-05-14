باشاغا يطالب بتبني مبدأ المصالحة الوطنية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق المهاري بطرابلس، إن هناك «توازنًا عسكريًا على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق» وقوات القيادة العامة .

ودعا باشاغا إلى ضرورة تبني مبدأ المصالحة الوطنية من خلال «إنشاء إدارة بهذا الاختصاص وذلك لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد».

وأضاف باشاغا أن تردي الوضع الاقتصادي للبلاد يعود إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبل قوات القيادة العامة.

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