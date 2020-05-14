انتهاء فترة الحجر الصحي في هذه المراكز بالبيضاء

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة خدمات الشؤون الصحية في البيضاء، أمس الأربعاء في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، خلو أربعة مقار للحجر الصحي بالمدينة من نزلائها الدين كانوا قد قدموا من جمهورية مصر العربية، من فيروس «كورونا المستجد».

وقال المركز إن فرق الرصد التابعة له كشفت على جميع النزلاء العائدين من مصر والمحجورين في فنادق «الهديل» و«مرحبا» و«الجبل» و«برقة»، وذلك بعد انتهاء فترة حجرهم، وظهرت نتائج جميع التحاليل سالبة.

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