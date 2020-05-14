تاريخ العودة التدريجية للمدارس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وكيل وازرة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، إن الوزارة ستعلن غدا الجمعة الخطة المعتمدة بشأن العودة التدريجية للمدارس، والتي ستنطلق في 13 يونيو القادم من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لدراستهم، والتي ستستمر لمدة شهرين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» وذلك بعد موافقة اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» .

وقال جمعة أن «البداية المتأخرة للعام الدراسي والحرب التي تشن على العاصمة كانت أهم العوامل في تأخر تنفيذ المقررات الدراسية، والتي لم تتجاوز ما نسبته 41%».

وأوضح جمعه أنه وفقا لذلك فإن اتخاذ قرار الترحيل أو حساب متوسط الفترتين يتعذر تنفيذه الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إعداد خطة للعودة المدرسية كما أكد أن الوزارة «ستوفر الظروف الصحية المناسبة للطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية وتنظيف المؤسسات التعليمية وتعقيمها بشكل دوري».

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